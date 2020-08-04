أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

الداخلية الموريتانية تحذر من خطورة السيول بعد تسجيل عدة وفيات

06:56 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الداخلية الموريتانية تحذر من خطورة السيول بعد تسجيل عدة وفيات

السيول

نواكشوط - (أ ش أ)

حذرت وزارة الداخلية الموريتانية من خطورة السيول التي تشهدها أغلب المحافظات حاليًا والتي أدت إلى تسجيل عدة وفيات خلال الأيام الماضية، كان آخرها وفاة أربعة شبان غرقًا في يوم واحد.
ودعت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء - المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من البرك والمستنقعات ومجاري الأودية في هذه الفترة التي تتسم بهطول الأمطار.
كما طالبت الوزارة باتخاذ تدابير احترازية لتجنب التعرض لمخاطر السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى تسجيل العديد من الوفيات بسبب حوادث الغرق في عدة محافظات من البلاد.​

هذا المحتوى من

Asha
السيول نواكشوط وزارة الداخلية الموريتانية

الخبر التالى:

الشرطة البريطانية تعثر على رجل كان يعتقد انه قتل منذ 5 سنوات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94640

    عدد المصابين

  • 44066

    عدد المتعافين

  • 4888

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18388982

    عدد المصابين

  • 11610248

    عدد المتعافين

  • 695412

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالرابط الرسمي.. إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات