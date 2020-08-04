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سلطات الإكوادور تحقق في مقتل 10 سجناء خلال أعمال شغب

04:44 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
سلطات الإكوادور تحقق في مقتل 10 سجناء خلال أعمال شغب

سجن _أرشيفية

كيتو - (د ب أ)


قال النائب العام في الإكوادور يوم الاثنين إن السلطات بدأت تحقيقا في أحداث شغب بأحد السجون غربي البلاد بعد مقتل 10 سجناء وإصابة ستة ضباط بجروح خطيرة.

وذكرت السلطات أنه تم إرسال الهيئة الوطنية لرعاية الأشخاص المحرومين من الحرية وشرطة الإكوادور، بعد ظهر الاثنين، إلى سجن ليتورال في مدينة جواياكيل بعد "تمرد" للسجناء.

وتم استعادة النظام بعد ذلك بوقت قصير، وفقا للهيئة الوطنية لرعاية الأشخاص المحرومين من الحرية.

وقال مكتب النائب العام مساء الاثنين إن الشرطة تجمع أدلة وأن التحقيق مازال جاريا في أحداث الشغب التي أسفرت عن مقتل 10 سجناء.

وقال النائب العام في تغريدة عبر موقع تويتر إن ستة ضباط أصيبوا أيضا وهم في "حالة حرجة".​

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