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تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

03:42 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

السلطات الصحية في ليبيا

طرابلس - (د ب أ)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا صباح اليوم الثلاثاء عن تسجيل 226 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور أول حالة إصابة في مارس الماضي.

وسجل معدل الإصابات اليومية في عموم البلاد خلال شهري يونيو ويوليو ارتفاعا ملحوظا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4063 إصابة، بينهم 3345 حالة نشطة.

وشملت الإصابات المسجلة أمس مدن ومناطق: طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة وجنزور وترهونة وسيناون والزاوية المركز والزاوية الجنوبية والشاطئ وطبرق وسرت. وبلغت نسبة الإصابات 9ر8 بالمئة من عدد الاختبارات التي أجريت أمس والتي وصلت إلى 1157 اختبارا.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 10 وفيات بسبب الوباء، مع تسجيل حالتي شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 625، فيما بلغ إجمالي الوفيات 93 شخصا. ​

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