رئيس وزراء فيتنام: نحن في خضم مكافحة حاسمة ضد كورونا

هانوي - أ ش أ

أعلن رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك أن بلاده في خضم مكافحة حاسمة لفيروس كورونا، وتركز على مدينة دانانج حيث ظهرت إصابات في 4 مصانع إجمالي قوة العمل فيها 3700 فرد.

ونقل التليفزيون الفيتنامي الرسمي عن شوان فوك وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين قوله:"علينا أن نحشد كل قوانا لتطويق جميع مراكز الإصابة المعروفة، خاصة تلك الموجودة في دانانج".

وأضاف خلال اجتماع مع مسؤولين في الحكومة، أن "أغسطس الجاري سيحل الوقت الحاسم الذي يتم في غضونه منع الفيروس من الانتشار على نطاق واسع".

وأعلنت السلطات الفيتنامية اليوم تسجيل 22 حالة إصابة بكورونا مرتبطة بدانانج بوسط فيتنام، والتي سجلت فيها في 25 يوليو أول حالة عدوى محلية منذ 100 يوم، قبل أن تتحول إلى أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن فيتنام سجلت 642 إصابة بفيروس كورونا منذ يناير الماضي، و6 وفيات.