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الكويت: الطيران الإسرائيلي لن يمر عبر أجواءنا للوصول للإمارات

11:55 م الإثنين 31 أغسطس 2020
الكويت: الطيران الإسرائيلي لن يمر عبر أجواءنا للوصول للإمارات

الطيران الإسرائيلي

الكويت - (أ ش أ)

أكدت مصادر حكومية كويتية، أن الطيران الإسرائيلي لن يمر إطلاقًا عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات.
وقالت المصادر، في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية مساء اليوم الاثنين، إن الخط الملاحي الجوي الذي دُشن أمس من إسرائيل إلى الإمارات لا يمر بالطريق الجوي للكويت، بل من طريق آخر بعيد عن الكويت تماماً، مشددة على أن ما يشاع حول إمكان السماح بعبور طائرات إسرائيلية عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات عار من الصحة جملة وتفصيلاً.
كانت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات قد دشنت قبيل ظهر اليوم من مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب لشركة "العال" الإسرائيلية وعلى متنها وفد أمريكي ــ إسرائيلي، يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر؛ حيث هبطت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أول دخول عملي للاتفاق الذي تم توقيعه في 13 أغسطس الجاري بين إسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما.

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