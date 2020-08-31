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أمر ملكي سعودي بإعفاء قائد القوات المشتركة ونائب أمير الجوف من مناصبهم وإحالتهما للتحقيق

11:51 م الإثنين 31 أغسطس 2020
أمر ملكي سعودي بإعفاء قائد القوات المشتركة ونائب أمير الجوف من مناصبهم وإحالتهما للتحقيق

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية، مساء اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًا، يفيد بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمر الملكي جاء بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

وجاء في الأمر الملكي، الذي صدر اليوم: "تنهى خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، والموافقة على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة".

وتضمن القرار الملكي، إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق.

وإحالة كل من، يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.

على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

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