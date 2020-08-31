تركيا تمدد عمل سفينة التنقيب "عروج ريس" في المتوسط حتى 12 سبتمبر

وكالات:

أعلنت السلطات التركية تمديد عمل سفينة التنقيب "عروج ريس" في منطقة شرق البحر المتوسط حتى 12 آيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتأتي الخطوة وسط توترات قائمة بين تركيا واليونان وقبرص، حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز. إذ تنقب أنقرة عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما. فيما تؤكد تركيا على أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القاري، وترفض ادعاءات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.

هذا وأكد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا التوصل لاتفاق دائم ينهي التوتر في شرق البحر المتوسط، مشددا على أن المفاوضات بين بروكسل وأنقرة مستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وقال ستاتو، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، "أؤكد أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، قد تحدث مع وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، قبل ساعات. وهذا جزء من عملية المفاوضات المستمرة بين الطرفين"، مشيرا إلى أن بوريل، قد أطلع أوغلو، خلال المحادثة، على استنتاجات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعهم يومي الخميس والجمعة الماضيين، لمناقشة تطورات الوضع في البحر المتوسط.

وأضاف "وأوضح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي لوزير الخارجية التركي، كيف ترى بروكسل طريقة خفض التوتر"، موضحا الخيارات، الممكن فرضها كعقوبات ضد استمرار عمليات الحفر التركية في البحر المتوسط، في حال فشل المفاوضات."

وتابع الناطق الرسمي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "كاتحاد نتوقع من أنقرة أن تتوصل إلى حل سلمي، لخفض التوتر في شرق البحر المتوسط".