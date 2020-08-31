رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد في تحسن

وكالات

ذكر مجلس الوزراء الكويتي، في تغريدة على تويتر أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، أبلغ الحكومة اليوم الاثنين، بأن صحة أمير البلاد في تحسن.

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

وتوجه أمير الكويت في 23 من يوليو الماضي، إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه الطبي بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بالشفاء العاجل والعودة إلى الكويت.

وكانت الكويت أعلنت في 18 من يوليو الماضي عن نقل بعض صلاحيات أمير البلاد (91 عاما) لولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) إثر دخول الأمير المستشفى.

وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يبلغ 83 عاما وقد سمّي في منصبه في 2006 بعد إجماع من أفراد العائلة الحاكمة الذين اختاروه لتولي المنصب، نظرا لشعبيته داخل الأسرة وصورته كسياسي متواضع يعمل بعيدا من الأضواء.

وكان أمير البلاد قام في 2019 برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسبب وضعه الصحي.