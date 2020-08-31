بايدن يعتزم توجيه اتهامات لترامب بمضاعفة الأزمات في البلاد

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، توجيه اتهامات لمنافسه الرئيس دونالد ترامب، بإذكاء العنف والدفع بأن الرئيس الحالي مسؤول عن "مضاعفة" عدد الأزمات التي تواجهها البلاد.

ويضيف بايدن "ربما يعتقد أن التشدق بكلمتي القانون والنظام يجعله قويا، لكن فشله في أن يطلب من أنصاره الكف عن التصرف مثل ميليشيا مسلحة في هذه البلاد ، يظهر كم هو ضعيف".

من المقرر أن يصرح بايدن بذلك في خطاب يلقيه في بيتسبورج والذي يأتي وسط اضطرابات في عدة مدن.

كما سيوجه بايدن انتقادات عنيفة لترامب بشأن تعامله مع وباء فيروس كورونا ،والعنصرية وعنف الشرطة بحسب حملته الانتخابية، فيما يكثف تقاربه السياسي مع الناخبين.

يذكر أن ترامب يعمل بشكل متزايد على مهاجمة بايدن بشأن موضوع تمويل الشرطة، متهما الديمقراطيين بالتسبب في الاضطرابات، مركزًا على أن الحوادث تقع في مدن خاضعة لحكام ينتمون للحزب المعارض.