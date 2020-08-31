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الحوثيون يعلنون تسلم 26 أسيرًا من عناصرهم في تبادل مع الجيش اليمني

09:47 م الإثنين 31 أغسطس 2020
الحوثيون يعلنون تسلم 26 أسيرًا من عناصرهم في تبادل مع الجيش اليمني

الحوثيون

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، تسلمها 26 أسيرًا من عناصرها المسلحة في عمليات تبادل مع القوات الحكومية.

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "بعون الله وتوفيقه حرر 26 أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل من عدة جبهات".

وأشار إلى أن عملية الإفراج عن الأسرى أجريت عبر وسطاء محليين، فيما لم يتطرق إلى عدد الأسرى التابعين للحكومة الذين تم إطلاقهم من قبل الجماعة مقابل الإفراج عن هؤلاء.

وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في عدة جبهات، بوساطات من شخصيات اجتماعية وقبلية.

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