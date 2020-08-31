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الخارجية الروسية تبحث مع البرلمان الليبي مستجدات الأزمة في ليبيا

09:26 م الإثنين 31 أغسطس 2020
الخارجية الروسية تبحث مع البرلمان الليبي مستجدات الأزمة في ليبيا

ميخائيل بوغدانوف

بني غازي-موسكو - (أ ش أ):

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الليبي عبد الباسط البدري المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، آخر مستجدات الأزمة الليبية.

واستعرض الجانبان حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية اليوم الاثنين مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، وأكدا التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية.

كما سلم المبعوث الخاص الليبي رسالة من المستشار عقيلة صالح إلى نائب وزير الخارجية الروسي، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.

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