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واشنطن تسمح لأمازون باستخدام الطائرات المسيرة لتوصيل الطلبات

08:55 م الإثنين 31 أغسطس 2020
واشنطن تسمح لأمازون باستخدام الطائرات المسيرة لتوصيل الطلبات

أمازون

واشنطن - (د ب ا)

حصلت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون، على موافقة السلطات الأمريكية على استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار، في توصيل الطلبات إلى العملاء "في خطوة مهمة للأمام"، رغم أن استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع مازال أمرا بعيدا.

وقالت أمازون إن سلطة الطيران الاتحادي الأمريكية وافقت في مطلع الأسبوع الحالي على برنامج أمازون لاستخدام الطائرات المسيرة على أساس عوامل السلامة التي قدمتها الشركة إليها.

وستقرب هذه الموافقة الشركة الأمريكية من تحقيق هدفها وهو "استخدام طائرات مسيرة ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم في يوم من الأيام" بحسب ديفيد كاربون نائب رئيس أمازون.

وقال كاربون إن الهدف هو توصيل الطلب إلى العميل خلال 30 دقيقة في المستقبل.

ورفضت أمازون تحديد موعد دقيق لبدء استخدام الطائرات المسيرة في توصيل الطلبات.

أمازون الطائرات المسيرة توصيل الطلبات سلطة الطيران الاتحادي الأمريكية

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