إصابات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 6 ملايين
نيويورك - (د ب أ)
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، حاجز الستة ملايين إصابة، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.
وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم.
كما تم تسجيل أكثر من 183200 وفاة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، وهو أسوأ عدد للوفيات المؤكدة في أي دولة وواحد من أسوأ أرقام الوفيات مقارنة بعدد السكان.
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