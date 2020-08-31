أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

أعلى حصيلة يومية.. ميانمار تسجل إصابات جديدة بكورونا

07:27 م الإثنين 31 أغسطس 2020
أعلى حصيلة يومية.. ميانمار تسجل إصابات جديدة بكورونا

ميانمار

نايبيداو - (د ب أ)

سجلت ميانمار 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الفيروس في البلاد يوم 23 مارس، وفقًا لوزارة الصحة والرياضة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزارة قولها، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 882 إصابة، من بينها 354 حالة تعافي وست وفيات.

وأفادت الوزارة بأن معظم الحالات الجديدة كانت نتيجة إصابة محلية بالعدوى ومعظمها من ولاية راخين، بؤرة تفشي الفيروس.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المصابين قريبا.

وأضافت أنه تم اختبار 1741 مسحة في 10 مختبرات لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

ميانمار فيروس كورونا نايبيداو

الخبر التالى:

الصحة العالمية تكشف عن 4 خطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تكشف عن 4 خطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل كورونا