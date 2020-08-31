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الأردن يسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:18 م الإثنين 31 أغسطس 2020
الأردن يسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في الأردن

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 68 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2034 إصابة.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية / بترا/ - إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ22 أردنيا قادمين من الخارج، و46 حالة سُجِلت في عمان والزرقاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل 43 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1511 حالة شفاء.

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الأردن فيروس كورونا وزارة الصحة الأردنية

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