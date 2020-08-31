الكويت ترحب باتفاق السلام بين السودان والجبهة الثورية

الكويت - (دس ب ا)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن ترحيب الكويت باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه اليوم الاثنين، بين حكومة جمهورية السودان والجبهة الثورية، بوساطة ناجحة من جمهورية جنوب السودان.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، مساندة الكويت للسودان في هذه المرحلة، ودعم جهوده بما يحقق الأمن والسلام ف جميع ربوعه، وصولاً إلى تعزيز الاستقرار والإزدهار وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها أبناء الشعب السوداني.

وكانت الحكومة الانتقالية السودانية وقعت اتفاق سلام طال انتظاره مع الحركات المسلحة، ما زاد الآمال في إنهاء صراع دام 17 سنة.