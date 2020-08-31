الكويت ترحب باتفاق السلام بين السودان والجبهة الثورية
الكويت - (دس ب ا)
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن ترحيب الكويت باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه اليوم الاثنين، بين حكومة جمهورية السودان والجبهة الثورية، بوساطة ناجحة من جمهورية جنوب السودان.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، مساندة الكويت للسودان في هذه المرحلة، ودعم جهوده بما يحقق الأمن والسلام ف جميع ربوعه، وصولاً إلى تعزيز الاستقرار والإزدهار وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها أبناء الشعب السوداني.
وكانت الحكومة الانتقالية السودانية وقعت اتفاق سلام طال انتظاره مع الحركات المسلحة، ما زاد الآمال في إنهاء صراع دام 17 سنة.
الخبر التالى:الأردن يسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98727
عدد المصابين
-
72120
عدد المتعافين
-
5399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25252673
عدد المصابين
-
17595312
عدد المتعافين
-
847986
عدد الوفيات
إعلان