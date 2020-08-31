إيران تسجل 1642 إصابة و109 وفيات بفيروس كورونا

طهران - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و109 حالات وفاة جراء الإصابة به خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط استمرار للاتجاه التنازلي في أعداد حالات (كوفيد-19) المؤكدة يوميا في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي حسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن إجمالي عدد إصابات (كوفيد-19) في البلاد ارتفع إلى 375 ألفا و212 حالة حتى الآن، فيما وصل العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 21 ألفا و571 شخصا.

وأضافت أنه حتى الآن قد تماثل 323 ألفا و233 شخصا للشفاء وخرجوا من المستشفيات، في حين يعاني 3 آلاف و729 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

كما أشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى إجراء 3 ملايين و231 ألفا و110 فحوصات طبية للكشف عن الإصابة بكورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.