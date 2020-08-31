أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

إيران تسجل 1642 إصابة و109 وفيات بفيروس كورونا

07:01 م الإثنين 31 أغسطس 2020
إيران تسجل 1642 إصابة و109 وفيات بفيروس كورونا

إيران

طهران - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و109 حالات وفاة جراء الإصابة به خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط استمرار للاتجاه التنازلي في أعداد حالات (كوفيد-19) المؤكدة يوميا في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي حسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن إجمالي عدد إصابات (كوفيد-19) في البلاد ارتفع إلى 375 ألفا و212 حالة حتى الآن، فيما وصل العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 21 ألفا و571 شخصا.
وأضافت أنه حتى الآن قد تماثل 323 ألفا و233 شخصا للشفاء وخرجوا من المستشفيات، في حين يعاني 3 آلاف و729 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.
كما أشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى إجراء 3 ملايين و231 ألفا و110 فحوصات طبية للكشف عن الإصابة بكورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.

هذا المحتوى من

إيران فيروس كورونا وزارة الصحة الإيرانية

الخبر التالى:

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات السودان إلى 89 شخصًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تكشف عن 4 خطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل كورونا