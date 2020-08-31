الاتحاد الأوروبي يتعهد بضمانات بقيمة 400 مليون يورو لتوفير لقاح كورونا للعالم

بروكسل - (د ب أ)

تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم ضمانات بقيمة 400 مليون يورو (477 مليون دولار) لمبادرة تهدف إلى توفير لقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عندما تصبح جاهزة بشكل أكثر إنصافا في جميع أنحاء العالم.

وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، في بيان، مصور للإعلان عن الخطوة اليوم الاثنين، "هذه المساهمة ستساعد في شراء وتوصيل جرعات من اللقاحات المستقبلية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وتجري الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي محادثات مع العديد من شركات الأدوية الكبرى، ووقعت أول عقد لها مع شركة الأدوية البريطانية العملاقة "استرا زينيكا" الأسبوع الماضي. ويؤمن هذا العقد لمواطني الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 400 مليون جرعة من اللقاح المرشح، إذا ثبتت فعاليته.

وقالت فون دير لاين في بيانها: "لأن هناك شيء واضح، وهو أننا لن نكون بأمان حتى يصبح الجميع ، سواء هنا في أوروبا أو هناك في العالم، آمنين".