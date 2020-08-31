نتنياهو: إسرائيل دولة قوية.. والعالم العربي سيُضطر لصنع السلام معها

وكالات:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل دولة قوية، وأن العالم العربي سيصبح مضطرًا لصنع السلام معها.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "قدمنا دعوة للمسؤولين الإماراتيين وسنقوم بوضع البساط الأحمر لهم لدى استقبالهم".

وأضاف أن "الوفد الإسرائيلي في الإمارات سيعمل على إنجاز وتوقيع العديد من الاتفاقات وسيكون سلام مبني على التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وتابع "طلبت من الوفد الإسرائيلي في الإمارات العمل بسرعة لتوقيع اتفاق سلام رسمي قريبًا في واشنطن".

وللمرة الأولى في تاريخها، شهدت الأجواء السعودية، اليوم الاثنين، عبور أول رحلة مباشرة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال" بين تل أبيب وأبو ظبي، وذلك بعد توقيع اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل منتصف أغسطس الجاري.

وأظهرت صورًا نشرتها شركة العال أنها كتبت على طائرتها من طراز بوينغ 737-900، كلمة "سلام" باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية.

ونقلت الطائرة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبو ظبي، برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد، الذي يشمل ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك.