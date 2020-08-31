أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

واشنطن ولندن وأوسلو ترحب باتفاق السلام بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية

05:18 م الإثنين 31 أغسطس 2020
واشنطن ولندن وأوسلو ترحب باتفاق السلام بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية

اتفاق السلام بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية

وكالات:

أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج عن ترحيبها باتفاق السلام بين الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية، مطالبة حركتي الحلو ونور للانخراط في محادثات جدية مع الحكومة السودانية.

وقال بيان مشترك للثلاثي، صدر عن الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين "ترحب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج (الترويكا) باتفاق السلام بين الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان، والتي تم توقيعها بالأحرف الأولى في 31أغسطس 2020 كخطوة أولى في عملية طويلة إعادة بناء الأمل والاستقرار للمجتمعات المتضررة من النزاع في السودان".

وأضاف البيان "تحث الترويكا الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان - عبد الواحد النور على البناء على هذا الإنجاز والدخول في مفاوضات جادة مع حكومة السودان من أجل تحقيق وعد السلام الشامل".

وبعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضي، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، اليوم الاثنين، اتفاق السلام السوداني، بالأحرف الأولى، وذلك في جوبا عاصمة جنوب السودان التي استضافت محادثات مطولة بين الجانبين.

ويتواجد عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائي والتاريخي، إذ ويحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، اللذين وصلا في وقت سابق إلى عاصمة جنوب السودان للمشاركة في الاحتفالية.

وتخللت مفاوضات السلام التي انطلقت في جوبا منذ سبتمبر الماضي، حالة من الشد والجذب، لكن إرادة الأطراف جعلت من الاتفاق ممكنا.

الجبهة الثورية الحكومة السودانية واشنطن الولايات المتحدة جوبا

الخبر التالى:

البنك الدولي: الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت قد تتجاوز 8 مليارات دولار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للبالغين والأطفال.. قرار جديد بشأن استخدام "ريمديسيفير" في علاج كورونا