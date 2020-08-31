واشنطن ولندن وأوسلو ترحب باتفاق السلام بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية

وكالات:

أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج عن ترحيبها باتفاق السلام بين الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية، مطالبة حركتي الحلو ونور للانخراط في محادثات جدية مع الحكومة السودانية.

وقال بيان مشترك للثلاثي، صدر عن الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين "ترحب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج (الترويكا) باتفاق السلام بين الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان، والتي تم توقيعها بالأحرف الأولى في 31أغسطس 2020 كخطوة أولى في عملية طويلة إعادة بناء الأمل والاستقرار للمجتمعات المتضررة من النزاع في السودان".

وأضاف البيان "تحث الترويكا الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان - عبد الواحد النور على البناء على هذا الإنجاز والدخول في مفاوضات جادة مع حكومة السودان من أجل تحقيق وعد السلام الشامل".

وبعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضي، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، اليوم الاثنين، اتفاق السلام السوداني، بالأحرف الأولى، وذلك في جوبا عاصمة جنوب السودان التي استضافت محادثات مطولة بين الجانبين.

ويتواجد عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائي والتاريخي، إذ ويحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، اللذين وصلا في وقت سابق إلى عاصمة جنوب السودان للمشاركة في الاحتفالية.

وتخللت مفاوضات السلام التي انطلقت في جوبا منذ سبتمبر الماضي، حالة من الشد والجذب، لكن إرادة الأطراف جعلت من الاتفاق ممكنا.