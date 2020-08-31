مستشار لترامب: أمريكا قد توسع حملتها على التطبيقات الإلكترونية الصينية

واشنطن - (د ب أ)-

قال بيتر نافارو، وهو مستشار تجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البيت الأبيض قد يستهدف المزيد من التطبيقات الإلكترونية الصينية، حيث يبدو أن الضغط على تيك توك سيفرض بيع تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.

وقال نافارو لشبكة "فوكس بيزنس" إن التطبيقات الإلكترونية الصينية تمثل تهديدا بمراقبة مواطني الولايات المتحدة.

وتابع نافارو، وهو من الصقور إزاء بكين منذ فترة طويلة "هذا هو موقف السياسة الذي يكمن وراء ملاحقة تيك توك ووي تشات، وستكون هناك تطبيقات أخرى، ومن المهم ألا تستخدم هذه البلاد تطبيقات مصنوعة في الصين."

في غضون ذلك، ذكرت شبكة "سي ان بي سي" أن تيك توك قد اختار مشتر لعملياته في الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا ويمكن أن يصدر إعلانا هذا الأسبوع.

والمزايدون الرئيسيون هم شركة "مايكروسوفت" ربما بالتعاون مع شركة "وولمارت" للبيع بالتجزئة، وشركة "أوراكل".

وقد أصدر ترامب أوامر تجبر شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك ومقرها الصين، على بيع الجناح الأمريكي للشركة قبل منتصف سبتمبر أو المخاطرة بالتعرض للحظر.