الصحة العالمية والدول الأوروبية تناقش إعادة فتح المدارس بشكل آمن

ستوكهولم - (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية ومسؤولون أوروبيون اليوم الاثنين، إنه ينبغي أن يعود الأطفال في أوروبا وحول العالم إلى المدارس وفقا لشروط آمنة وسط الوباء.

وعقد المكتب الإقليمي الأوروبي للمنظمة وممثلون للدول الأعضاء البالغ عددها 53 دولة مؤتمرا عبر الإنترنت لمناقشة كيفية حماية الأطفال مع إعادة فتح المدارس في أنحاء القارة بعد فترة الإغلاق.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا ، المشارك في استضافة المؤتمر، إن "الحق في الصحة والحق في التعليم يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب".

وأضاف أن "إعادة فتح المدارس بأمان ... هي الأولوية الحقيقية في الأسابيع المقبلة".

وقال سبيرانزا في بيان مشترك مع هانز كلوج، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا والذي يتخذ من كوبنهاجن مقرا له، إن الوباء "تسبب في أكبر اضطراب في أنظمة التعليم في التاريخ، حيث أثر على ما يقرب من 6ر1 مليار متعلم في أكثر من 190 دولة".

وأضاف أنه على الرغم من أن الأطفال "قد نجوا إلى حد كبير من الآثار الصحية المباشرة للفيروس"، إلا أن إغلاق المدارس أثر على "صحتهم العقلية وتنميتهم الاجتماعية" وتسبب في "مخاطر وآثار للتواجد في بيئة منزلية غير مواتية".

وقال البيان إن الأطفال الذين يعيشون في ظروف سيئة وذوي الاحتياجات الخاصة هم الأكثر تضررا بشكل خاص عند إغلاق المدارس.

وسوف يكون ضمان نظافة اليدين بالشكل المناسب والتباعد الجسدي واستخدام الكمامات عند الحاجة والبقاء في المنزل حال المرض من بين التدابير التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر العدوى.

ومن المحتمل أيضا أن يكون التعلم عبر الإنترنت ضروريا في المستقبل بسبب الإغلاق المؤقت للمدارس أو لضمان التباعد الجسدي.