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فيينا تطلب استقبال مائة طفل لاجئ مريض من معسكرات الجزر اليونانية

04:29 م الإثنين 31 أغسطس 2020
فيينا تطلب استقبال مائة طفل لاجئ مريض من معسكرات الجزر اليونانية

ارشيفية

فيينا - أ ش أ

طلبت بلدية فيينا من الحكومة الفيدرالية النمساوية السماح لها باستقبال 100 طفل لاجئ مريض من مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، معظمهم من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس.

وأشارت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، إلى أن الاقتراح تدعمه أحزاب "الاشتراكي الديمقراطي" و"الخضر" و"نيوس"، وتم اعتماده من برلمان بلدية فيينا اليوم.

وذكرت المصادر أن الاقتراح يتوافق مع مبادرة أطلقتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم بموجبها استقبال ألف شخص من المحتاجين بشكل خاص للحماية من المعسكرات اليونانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأضافت المصادر أن الآلاف من القاصرين غير المصحوبين بذويهم ينتظرون حاليًا في ظروف مزرية في الجزر اليونانية.

ودعت بلدية فيينا، بحسب المصادر، الحكومة الفيدرالية إلى المشاركة في برنامج الاتحاد الأوروبي وإظهار القدرات الكافية لاستقبال 100 طفل ضعيف في فيينا، مشيرة إلى أن فيينا لديها القدرة الكافية لاستيعاب ورعاية العدد المذكور من الأطفال المتواجدين في مخيم موريا.

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فيينا معسكرات الجزر اليونانية الحكومة الفيدرالية النمساوية

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