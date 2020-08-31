إيطاليا تعلن جاهزية اختبار أول لقاح محلي لمكافحة كورونا

روما - أ ش أ

أعلن رئيس جامعة فيرونا الإيطالية بيير فرانشيسكو نوتشيني، اليوم الاثنين، جاهزية اختبار أول لقاح إيطالي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف نوتشيني، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية: "أنه تم تحديد موعد إعطاء الجرعة الأولى في 7 سبتمبر المقبل في مستشفى بورجو روما"، توقع أن يعطي اللقاح قوة مناعية ويكسب حامله قدرة مقاومة ممتازة ضد الفيروس".

وذكر رئيس الجامعة أن التجربة ستشمل حاليًا 70 متطوعًا، وستشمل الجرعة الأولى 3 أشخاص فقط، لكن يبدو أن أعداد المتطوعين المهتمين بتجربة اللقاح المصنوع في إيطاليا تميل إلى الزيادة.

كما أشار إلى أن اللقاح تم تحضيره، وإنتاجه محليًا وحظي ببراءة اختراع من قبل شركة (ReiThera) الإيطالية للتكنولوجيا الحيوية، اجتاز الاختبارات قبل السريرية التي تم إجراؤها في المختبر وعلى نماذج حيوانية، والتي سلطت الضوء على استجابة مناعية قوية يسببها اللقاح وقدرة مقاومة جيدة، وبالتالي تمكن من الحصول على الموافقة على إجراء المرحلة الأولى من التجارب على الإنسان من قبل المعهد العالي للصحة، وكالة الأدوية الإيطالية واللجنة الوطنية الأخلاقية لحالة طوارئ "كوفيد 19".