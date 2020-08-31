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روسيا تبدأ تسليم الدفعات الأولى من لقاح كورونا في سبتمبر

04:27 م الإثنين 31 أغسطس 2020
روسيا تبدأ تسليم الدفعات الأولى من لقاح كورونا في سبتمبر

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

موسكو - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الإثنين، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في سبتمبر المقبل.

وقال موراشكو للصحفيين: "سيتم تسليم اللقاح للعاملين في القطاعين الطبي والتعليمي، في المقام الأول، وهذا [اللقاح] سيكون غير إلزامي على الإطلاق"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت روسيا أول دولة تقدم لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد، تقول إنه سوف يستخدمه الجمهور العام.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن هناك نحو 40 ألف متطوع في المرحلة الثالثة من اللقاح.

وكان مختبر حكومي قد طور اللقاح المسمى "سبوتنيك" وفيما بعد تمت تجربته على موظفي المختبر ثم الجنود المتطوعين. ولم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية جوهرية.

وسجلت روسيا نحو مليون إصابة بفيروس كورونا وهي رابع أكبر حصيلة في العالم.

ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي لقاح كورونا

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