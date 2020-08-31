شفاء مصاب بكورونا بعد العلاج عبر توفير الاوكسجين عن طريق رئة إلكترونية بديلة

بكين- (بي بي سي):

في الصين، تعافى مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تلقيه العلاج بواسطة التقنية المعروفة بـ "دعم الحياة خارج الجسم" ويشار لها اختصارا بـ (ECMO)، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الرسمية.

واستدعت حالة الرجل البالغ من العمر 62 عاما بعد إصابته بالفيروس أن يتم نقله إلى مستشفى في مدينة غوانزو جنوبي شرق الصين في يناير الماضي قبل أن تبدأ رحلة علاجه في فبراير شباط الماضي ولمدة 111 يوما بواسطة تقنية "الأكسجة الغشائية خارج الجسم" والتي تعمل بمثابة رئة بديلة توفر الدعم من الأكسجين.

ورغم تزايد شعبيتها إلا أن هذه التقنية تعد علاجا باهظا نظرا للمتطلبات التقنية والبشرية التي تتطلبها عملية تنفيذها، ولهذا بقت وبشكل عام ملاذا علاجيا أخيرا لمرضى الحالات المزمنة.