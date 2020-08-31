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البرلمان العربي يدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

02:51 م الإثنين 31 أغسطس 2020
البرلمان العربي يدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

القاهرة - (د ب أ):

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، اليوم الاثنين، دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، مشددا على أن أمن مصر واستقرارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم، بكفاءة وجهوزية قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية في القضاء على هذه الخلايا الإرهابية.

ونوه بقدرات هذه القوات العالية على تنفيذ هذه الضربات الاستباقية، التي تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين واقتلاع الإرهاب من جذوره وإحباط مخططاته الإرهابية.

وأكد "تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في جمهورية مصر العربية والمنطقة".

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء أمس الأحد، مقطع فيديو عن جهود الجيش في شمال سيناء خلال الفترة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس من العام الجاري.

وجاء في المقطع أن تلك الجهود أسفرت عن مقتل 77 "تكفيريا" إلى جانب مقتل وإصابة ثلاثة ضباط و4 جنود بمناطق العمليات.

البرلمان العربي مكافحة الإرهاب رئيس البرلمان العربي

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