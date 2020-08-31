كورونا: رئيس فنزويلا يطلب متطوعين لإجراء التجارب السريرية للقاح الروسي

كاركاس- (بي بي سي):

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه سيطلب متطوعين للمشاركة في اختبار اللقاح الذي طورته روسيا ضد مرض كوفيد-19.

وأصبحت روسيا أول دولة تسجل، رسميا، لقاحا ضد فيروس كورونا، في 11 أغسطس الجاري، لكن علماء المناعة أثاروا مخاوف بشأن السرعة التي تم بها تطوير اللقاح، وما إذا كان قد خضع للاختبارات اللازمة.

وقالت الحكومة الفنزويلية، التي تلقت قروضا بمليارات الدولارات من روسيا لدعم اقتصادها المضطرب، إنها ستكون على استعداد للمشاركة في التجارب السريرية للقاح.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس مادورو، الأحد، استئناف الإغلاق العام في البلاد للحد من تفشي الفيروس.

وسجلت فنزويلا أقل من 50 ألف إصابة، و 381 وفاة بفيروس كورونا. ولكن خبراء الصحة يعتقدون أن الرقم الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، معللين ذلك بتجنب الكثير من الفنزويليين الخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروس؛ خشية الوصم الاجتماعي، بعد أن ألقت الحكومة باللوم على المهاجرين العائدين إلى البلاد في تفشي الفيروس.

ويذكر أن روسيا كانت من بين الدول التي دعمت الرئيس مادورو في مواجهة زعيم المعارضة ورئيس البرلمان، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا شرعيا للبلاد.