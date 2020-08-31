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رئيس الوزراء اللبناني المكلف يتفقد المناطق المتضررة جراء انفجار المرفأ

01:45 م الإثنين 31 أغسطس 2020
رئيس الوزراء اللبناني المكلف يتفقد المناطق المتضررة جراء انفجار المرفأ

مصطفى أديب

بيروت - أ ش أ

قام رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور مصطفى أديب بجولة تفقدية في المناطق الأكثر تضررا من العاصمة بيروت، جراء انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

وشملت الجولة التفقدية لرئيس الوزراء اللبناني المكلف محيط منطقة ميناء بيروت البحري، ومناطق وسط العاصمة والجميزة ومار مخايل، وهي المناطق التي تأثرت وتدمرت أبنيتها ومنشآتها بصورة كبيرة جراء الانفجار.

كما سيجري أديب ابتداء من عصر اليوم الاثنين، زيارات إلى الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية يستهلها بنجيب ميقاتي ثم سعد الحريري فتمام سلام ثم الدكتور سليم الحص، إلى جانب زيارة سيجريها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب.

وكان مصطفى أديب، والذي شغل منصب سفير لبنان لدى ألمانيا، قد سماه 90 عضوا بمجلس النواب اللبناني لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي عُقدت اليوم بقصر بعبدا الجمهوري.

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