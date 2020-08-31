اليابان تحذر من "كارثة كبرى" مع اقتراب إعصار قوي

طوكيو - (د ب أ):

اجتاح إعصار مايساك جزر جنوب اليابان، اليوم الاثنين، برياح خطيرة، مع تحذير خبراء الأرصاد من "كارثة كبرى" في المنطقة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن مايساك يمكن أن يجلب معه زوابع وأمطارا غزيرة وأمواجا عالية ورياحا عنيفة، ما يمكن أن يتسبب في "كارثة كبرى" في منطقة أوكيناوا.

كما دعت الوكالة السكان إلى "اللجوء إلى المباني القوية قبل أن تزيد قوة الرياح".

وقال محافظ أوكيناوا ديني تاماكي في بيان أمس الأحد إن الإعصار مايساك من المتوقع أن يكتسب مزيدا من القوة لتصل أقصى سرعة للرياح المصاحبة له 252 كيلومترا في الساعة عند الاقتراب من الجزيرة في وقت متأخر من الليل.

وتم إلغاء إجمالي 180 رحلة جوية من وإلى أوكيناوا بالفعل، بالإضافة إلى إغلاق المدارس وأماكن العمل العامة بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين، وفقا لصحيفة "أوكيناوا تايمز".

وبحلول الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين (0800 بتوقيت جرينتش)، كانت عين العاصفة على بعد 190 كيلومترا جنوب ناها عاصمة أوكيناوا، متجهة شمالا إلى الشمال الغربي بسرعة 35 كيلومترا في الساعة مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 144 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 216 كيلومترا في الساعة، وفقا لوكالة الأرصاد.

وحذر خبراء الأرصاد من حدوث فيضانات وانهيارات طينية وفيضان مياه الأنهار، حيث من المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول ما يصل منسوبه إلى 80 مليمترا من الأمطار في الساعة على بعض مناطق جزيرة أوكيناوا.

وتوقعت وكالة الأرصاد هطول ما يصل إلى 400 مليمترا من الأمطار في أوكيناوا وما يصل إلى 150 مليمترا في جزيرة أمامي بحلول مساء غد الثلاثاء .