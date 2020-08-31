تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت - (د ب أ):

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة .

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم أن الرئيس عون يعقد اجتماعا حاليا مع أديب في قصر بعبدا.