تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
12:48 م الإثنين 31 أغسطس 2020
بيروت - (د ب أ):
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة .
وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم أن الرئيس عون يعقد اجتماعا حاليا مع أديب في قصر بعبدا.
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