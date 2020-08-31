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تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

12:48 م الإثنين 31 أغسطس 2020
تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

مصطفى أديب

بيروت - (د ب أ):

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة .

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم أن الرئيس عون يعقد اجتماعا حاليا مع أديب في قصر بعبدا.

مصطفى أديب تشكيل الحكومة اللبنانية ميشال عون

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