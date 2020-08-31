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الحريري : لبنان لا يحتاج اليوم إلى مناورات بل لحلول

12:45 م الإثنين 31 أغسطس 2020
الحريري : لبنان لا يحتاج اليوم إلى مناورات بل لحلول

سعد الحريري

بيروت - (د ب أ):

كشف رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم الاثنين، عن تسميته السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن لبنان لا يحتاج اليوم إلى مناورات بل لحلول.

وقال الحريري، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم، إن الهدف يجب أن يكون إعادة إعمار بيروت،وتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي ليعاود المجتمع الدولي دعمه للبنان.

وأضاف أن كل الكتل النيابية تعلم أنه للوصول إلى هذا الهدف، لا بد من أن تكون هناك حكومة مشكلة من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاختصاص، مشددا على ضرورة أن تتشكل الحكومة بسرعة وتصوغ بيانها الوزاري بشكل أسرع.

وأكد الحريري أهمية الالتقاء مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي يعمل مع المجتمع الدولي لكي ينهض لبنان من الركام الذي يرزح تحته وتحصل فيه إصلاحات حقيقية وبرنامج مع صندوق النقد الدولي.

وكان الرئيس عون بدأ صباح اليوم الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب.

تأتي هذه التطورات قبل الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي اليوم إلى لبنان.

سعد الحريري بيروت الحكومة اللبنانية

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