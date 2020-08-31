الهند تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية بسبب كورونا
نيودلهي - أ ش أ
أعلنت إدارة الطيران المدني في الهند اليوم الاثنين تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية سبتمبر المقبل على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت الإدارة - في بيان نقلته (إن دي تي في) الهندية - أن السلطات المختصة قد تسمح ببعض الرحلات على بعض الخطوط وذلك وفق دراسة الحالات التي تطرأ بشكل فردي.
وتابعت السلطات أن تعليق الرحلات لا يؤثر على تشغيل جميع عمليات الشحن الدولية والرحلات الجوية المعتمدة بشكل خاص من قبل الإدارة العامة للطيران المدني.
يذكر أن الرحلات الجوية للركاب معلقة في الهند منذ 23 مارس الماضي، وعملت فقط في إطار الترتيبات الثنائية الخاصة مع بعض الدول وذلك منذ يونيو الماضي.
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