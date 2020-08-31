تحذيرات من توقف مطار صنعاء باليمن عن العمل بسبب نقص الوقود

صنعاء - (د ب أ):

حذرت إدارة مطار صنعاء الدولي في اليمن (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، اليوم الإثنين، من عدم قدرتها على توفير الخدمات الملاحية الجوية لاستقبال طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية خلال الأيام القادمة.

وقالت إدارة مطار صنعاء ، في بيان صحفي إنه "في ظل الإجراءات التعسفية التي تمارسها دول تحالف العدوان بمنع دخول سفن المشتقات النفطية، أوشك مخزون المطار من الديزل والبنزين على النفاد"، موضحة أن الكميات المتوفرة لن تغطي احتياجات التشغيل سوى أيام معدودة.

وقالت " إذا لم يتم الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التي يحتجزها تحالف العدوان لأكثر من خمسة أشهر فإن ذلك سيتسبب في إغلاق المطار بشكل كامل أمام الرحلات الأممية والمنظمات الإنسانية".

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل من أجل توفير المشتقات النفطية لضمان استمرار العمل بالمطار.

ويوم أمس الأحد، أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أنها تقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة(خاضع لسيطرة الحوثيين) وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة.

من جانبه ، دعا المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث أطراف الصراع للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية، في ظل أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من شهر.