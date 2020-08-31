الاحتجاجات في بيلاروسيا: المتظاهرون يتعهدون بمواصلة الحشد في الأسابيع القادمة لإجبار لوكاشينكو على التنحي

مينسك- (بي بي سي):

تعهد النشطاء المؤيدون للديمقراطية في بيلاروسيا بمواصلة النزول إلى الشوارع كل أسبوع حتى الإطاحة بالرئيس ألكسندر لوكاشينكو من منصبه ووضع نهاية لحكمه.

يذكر أن عشرات الآلاف قد احتلوا وسط العاصمة مينسك في يوم الأحد، للأسبوع الثالث على التوالي، ووصفت صحيفة معارضة احتشادهم بكونه "أجرأ حملات العصيان المدني" على الإطلاق؛ وقد تم اعتقال العشرات من بين هؤلاء المتظاهرين.

وتواصل حكومة الرئيس الكسندر لوكاشينكو التحدي رغم ضغوط الشارع حيث تم نشر مركبات مدرعة حول القصر الرئاسي. وتزعم وزارة الداخلية أنه تم إرسالها من أجل ضمان أمن الأفراد.

وفيما توجهت مساعدة في الفريق الرئاسي للحديث مع المتظاهرين لم يفسح المجال في الوقت نفسه لانضمام المعارضة السياسية البارزة ، ماريا كوليسنيكوفا للنقاش.

وتعم تظاهرات أنحاء بيلاروسيا إثر انتخابات رئاسية أعلنت نتائجها في أغسطس آب الجاري بفوز الرئيس الحالي لوكاشينكو ذي الـ65عاما ويحكم البلاد منذ 1994، بولاية سادسة.