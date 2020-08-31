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مباحثات بين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي والسفير الأمريكي في سول

11:15 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
مباحثات بين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي والسفير الأمريكي في سول

كوريا الجنوبية

سول - أ ش أ

اجتمع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونج كون، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس لأول مرة منذ تولي تشوي منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن اجتماع تشوي وهاريس يأتي في الوقت الذي تسعى فيه سول وواشنطن إلى مناقشة عدد من القضايا المعلقة ذات الاهتمام المشترك من بينها المحادثات المتوقفة بشأن تقاسم تكلفة الدفاع وتنسيق التعاون الاقتصادي بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، فضلا عن الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وتسعى كوريا الجنوبية لترتيب زيارة يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة سول خلال العام الجاري على النحو المتفق عليه وسط مخاوف من أنها قد تظهر كوريا الجنوبية -التي تعتبر حليف رئيسي للولايات المتحدة- تميل أكثر إلى الصين لا سيما في خضم التنافس الصيني - الأمريكي المتزايد.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الجنوبية وزير الخارجية الكوري الجنوبي السفير الأمريكي

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