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إصابة معارض للكرملين بجروح خطيرة جراء هجوم مجهولين عليه في موسكو

10:26 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
إصابة معارض للكرملين بجروح خطيرة جراء هجوم مجهولين عليه في موسكو

الكرملين

موسكو- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بإصابة صحفي معارض للكرملين بجروح خطيرة جراء هجوم مجهولين عليه بموسكو.

وذكرت محطة "إيكو موسكفي" الإذاعية اليوم الاثنين أنه تم نقل إيجور جوكوف، 22 عاما، إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في وجهه، كما يُشتبه في أن لديه إصابة في الدماغ.

ويعمل المدون المعروف لصالح المحطة منذ أن منعته الدولة من امتلاك قناة فيديو خاصة به على الإنترنت.

واجتذبت برامجه عددا كبيرا من المشاهدات. وكان أجرى مقابلة مع المعارض أليكسي نافالني الذي يُعالج حاليا في مستشفى ببرلين للاشتباه في تسميمه.

ونشر فريق جوكوف صورا لإصابته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالوا إنه تعرض للضرب على رأسه.

ووفقا لأليكسي فينيديكتوف رئيس تحرير إيكو موسكفي، فقد قدم جوكوف شكوى إلى الشرطة. وتردد أن شخصين مجهولين ترصدا له أمام شقته أمس الأحد واعتديا عليه بالضرب.

وجوكوف معارض شديد للرئيس فلاديمير بوتين، وسبق أن قال إنه هو نفسه يريد أن يكون رئيسا.

موسكو إصابة صحفي الكرملين المعارض أليكسي نافالني

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