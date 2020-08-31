أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

وفد تركي إلى موسكو لبحث الأزمتين السورية والليبية

10:16 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
وفد تركي إلى موسكو لبحث الأزمتين السورية والليبية

سادات أونال

أنقرة- (د ب أ):

يجري وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث مستجدات الأوضاع في سورية وليبيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن بيان للخارجية، أن أونال، والوفد المرافق له، سيبدأ اليوم الاثنين زيارته الرسمية إلى موسكو، التي ستستغرق يومين.

وأضاف البيان أن الوفد التركي سيبحث مع مسؤولين روس مسائل إقليمية عدة، في مقدمتها الأزمتين السورية والليبية.

سادات أونال الأزمة السورية الأزمة الليبية

الخبر التالى:

أستراليا ترحّل 30 مدانا جنائيا إلى نيوزيلندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة بكفالة مالية.. ومصدر: عجزت عن دفعها