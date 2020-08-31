وفد تركي إلى موسكو لبحث الأزمتين السورية والليبية

أنقرة- (د ب أ):

يجري وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث مستجدات الأوضاع في سورية وليبيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن بيان للخارجية، أن أونال، والوفد المرافق له، سيبدأ اليوم الاثنين زيارته الرسمية إلى موسكو، التي ستستغرق يومين.

وأضاف البيان أن الوفد التركي سيبحث مع مسؤولين روس مسائل إقليمية عدة، في مقدمتها الأزمتين السورية والليبية.