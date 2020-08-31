أوكرانيا تسجل 2141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

كييف - (أ ش أ)

سجلت أوكرانيا ألفين و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 121 ألفا و215 إصابة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين- بأن البلاد سجلت 30 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و557 شخصًا.

وأضافت البيانات أن هناك 380 حالة تماثلت الشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء 56 ألفا و734 حالة.

وتم تأكيد العدد الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد أمس في مدينة كييف (277) ومنطقة خاركيف (187) ومنطقة لفيف (154) ومنطقة أوديسا (189).