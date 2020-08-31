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المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا و339 حالة وفاة

08:57 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا و339 حالة وفاة

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4 آلاف و129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 339 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أنه بهذه الإحصائية الجديدة يصل مجمل عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 595 ألفا و841 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 64 ألفا و158 وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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