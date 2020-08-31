كولومبيا تسجل أكثر من 8 ألاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بوجوتا - (أ ش أ):

أعلنت وزراة الصحة الكولومبية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 607 الاف و938 حالة، وذلك عقب تسجيل 8 ألاف و24 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 19 ألفا و364 حالة، وذلك عقب تسجيل 300 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.