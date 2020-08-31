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اليابان تسجل أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

08:26 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
اليابان تسجل أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 68 ألفا و577 حالة في البلاد، وذلك عقب تسجيل 603 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1297 حالة، وذلك عقب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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