اليابان تسجل أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 68 ألفا و577 حالة في البلاد، وذلك عقب تسجيل 603 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1297 حالة، وذلك عقب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98727
عدد المصابين
-
72120
عدد المتعافين
-
5399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25252673
عدد المصابين
-
17595312
عدد المتعافين
-
847986
عدد الوفيات
إعلان