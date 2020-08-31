مصر تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها السعودي

القاهرة - (د ب ا):

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد ، عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالسعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مُخخفة بدون طيار تم اعتراضها واسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتُجدّد مصر التأكيد على وقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها،وفق البيان.