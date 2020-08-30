التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها السعودي

الرياض - (د ب ا)

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي، جنوب غرب المملكة في عمل إرهابي ووحشي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له، إنه في مساء اليوم الأحد، تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".

وأوضح العقيد المالكي" أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.