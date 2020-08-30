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الممثلة الأممية في ليبيا تشيد بدور مصر في التعاطي مع الملف الليبي

10:15 م الأحد 30 أغسطس 2020
الممثلة الأممية في ليبيا تشيد بدور مصر في التعاطي مع الملف الليبي

ستيفاني ويليامز

القاهرة - (أ ش أ):
اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة "ستيفاني ويليامز"، اليوم الأحد، مع خبراء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أثناء زيارتها للقاهرة التي التقت خلالها بكبار المسئولين المصريين.
وأشادت ويليامز - خلال الحلقة النقاشية - بدور مصر الإيجابي في التعاطي مع مخرجات مؤتمر برلين والتواصل مع جميع الفرقاء الليبيين.
وتناولت جلسة الحوار بين وليامز وخبراء المركز نقاشًا معمقًا بشأن الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الحوار الليبي والعودة السريعة إلى العملية السياسية التي تمثل الطريق الأمثل لتخطي العقبات التي تعوق الوصول إلى حلول شاملة ونهائية للأزمة في ليبيا.
حضر اللقاء من جانب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كل من الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز، واللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام، والدكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الأفريقية، وأحمد عليبة رئيس وحدة التسلح، وكلا من الباحثة مها علام، والباحث بلال منظور من برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري.
وكانت المبعوثة الدولية قد وصلت إلى القاهرة مساء السبت لعقد سلسلة من الاجتماعات في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

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ستيفاني ويليامز ليبيا المركز المصري للفكر والدراسات

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