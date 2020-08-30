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اندلاع حريق قرب موقع أثري في اليونان

10:09 م الأحد 30 أغسطس 2020
اندلاع حريق قرب موقع أثري في اليونان

اطفائي يسعى لاخماد حريق غابات قرب موقع ميسينا الاث

أثينا - (أ ف ب)

اندلع حريق غابات كبير، اليوم الأحد، في محيط موقع ميسينا الأثري، في اليونان، ما أدى إلى إجلاء الزوار منه، وفقًا للإعلام المحلي.

وشب الحريق ظهرا قرب آثار من الحضارة الميسينية التي كانت قائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط بين القرنين الخامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد، لكن دون أن يهدد المتحف وفقا لرجال الإطفاء.

وأعلن قائد فوج إطفاء المنطقة ثاناسيس كوليفيراس، لوكالة الأنباء اليونانية، أن الحريق امتد إلى جزء من الموقع الأثري وأحرق أعشابا يابسة بدون تهديد المتحف.

وساهمت أربع طائرات ومروحيتان متخصصتان في إخماد الحرائق في التصدي لألسنة النار.

وفي بيان ذكرت وزارة الثقافة اليونانية أنه وفقًا للمعلومات الأولية "لم يلحق الحريق أضرارًا بالتحف الأثرية". وأضاف المصدر أن "فريق خبراء سيقيم تداعيات" الحريق بعد اطفائه.

وتواجه اليونان خلال فصل الصيف حرائق غابات عنيفة يؤججها الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح.

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