مستشار ترامب: دول عربية وإسلامية أخرى ستطبع علاقاتها مع إسرائيل



وكالات

قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن من المرجح أن تحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية حذو الإمارات العربية المتحدة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسبما ذكرت رويترز.

وقال أوبراين للصحفيين بعد محادثات في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نعتقد أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستحذو حذو الإمارات قريبًا وتُطبّع العلاقات مع إسرائيل".

ولم يذكر أسماء الدول، لكن مسؤولين إسرائيليين أشاروا علنا إلى سلطنة عمان والبحرين والسودان.

وقال كوشنر، إن الاتفاق مع الإمارات يعد خطوة عملاقة إلى الأمام في هذا الاتجاه.

وأضاف: "أقول ذلك بصفتي حفيد اثنين من الناجين من المحرقة.. أن تلعب دورًا في هذا الأمر فإنه يعني لي ولعائلتي أكثر مما يمكنني التعبير عنه".

وسينضم كوشنر وأوبراين ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى وفد إسرائيلي، غدًا الاثنين، في أول رحلة لشركة العال الإسرائيلية، إلى الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أكد نتنياهو، اليوم وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، وذلك عشية أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبوظبي، والتي ستقل وفدًا إسرائيليًا-أميركيًا.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، جمعه بصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس، "هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السودان وسلطنة عمان بين هذه الدول، إضافة إلى تشاد.