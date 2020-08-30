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متظاهرون يسقطون تمثال أول رئيس وزراء لكندا في مونتريال

07:54 م الأحد 30 أغسطس 2020
متظاهرون يسقطون تمثال أول رئيس وزراء لكندا في مونتريال

مونتريال

مونتريال - (أ ش أ):

أسقط متظاهرون في مدينة مونتريال الكندية تمثال أول رئيس وزراء لكندا، جون إيه ماكدونالد، وشوهوه أثناء تظاهرات في عدة مدن للمطالبة بإلغاء تمويل خدمات الشرطة وإصلاحها.

وأكد متحدث باسم شرطة مونتريال أن تمثال أول رئيس وزراء كندي سحب وكتبت عليه عبارات وانفصل رأس التمثال عن جسده أثناء الحادث.

ووقال جان بيير برابانت إن الشرطة كانت حاضرة لكنها لم تتدخل إلا لمطالبة الحشد بالتفرق عبر مكبر الصوت، مضيفا أن إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات.

وجاء الحادث في نهاية احتجاج سلمي قدرت الشرطة خلاله أن 200 شخص ساروا لمطالبة بوقف تمويل الشرطة كجزء مما وصفته بأنه يوم للإحتجاجات على مستوى البلاد.

وطالب منظمو الاحتجاج المدن بتخفيض ميزانيات الشرطة بنسبة 50 في المائة. قالوا إن الأموال المحولة يمكن استخدامها للاستثمار في بدائل أخرى مثل تحسين علاج الصحة العقلية، وخدمات حل النزاعات المدنية، وخدمات الطوارئ.

لكن عمدة مونتريال فاليري بلانت أدانت تخريب تمثال ماكدونالد، الذي قالت إنه لا يمكن التسامح معه أو قبوله.

هذا المحتوى من

Asha
مونتريال كندا احتجاجات كندا

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