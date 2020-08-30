أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"نقل معلومات سرية إلى روسيا".. فرنسا تعتقل عسكريًا كبيرًا بتهمة الخيانة

06:14 م الأحد 30 أغسطس 2020
"نقل معلومات سرية إلى روسيا".. فرنسا تعتقل عسكريًا كبيرًا بتهمة الخيانة

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي

وكالات

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الأحد، فتح تحقيق مع ضابط عسكري فرنسي كبير بشأن "خرق أمني"، وسط تقارير بأن الضابط نقل معلومات سرية إلى روسيا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت فلورنس لـ"إذاعة أوروبا 1" تعليقًا على التقارير: "يمكنني أن أؤكد أنه تم الشروع في إجراءات قانونية ضد ضابط كبير فيما يتعلق بخرق أمني".

وأضافت الوزيرة أنه تم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأحيلت القضية إلى النيابة. وبحسب الإذاعة، فإن الضابط اتهم بالخيانة ويشتبه في نقله وثائق سرية إلى أجهزة الأمن الروسية.

وذكرت الإذاعة، أن الضابط برتبة مقدم وعمل بقاعدة عسكرية للناتو في إيطاليا، اعتقل من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا عندما كان على وشك العودة إلى إيطاليا بعد إجازته، وهو الآن في سجن سانتي في باريس.

فلورنس بارلي فرنسا روسيا إيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98497

    عدد المصابين

  • 71302

    عدد المتعافين

  • 5376

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25138336

    عدد المصابين

  • 17475853

    عدد المتعافين

  • 845481

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس