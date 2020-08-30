مقتل 4 وفقدان 2 آخرين في حريق على متن قارب للمهاجرين قبالة إيطاليا

روما - (د ب أ)

لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد اثنان آخران، اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق أعقبه انفجار في قارب لمهاجرين أثناء عمليات إنقاذ قبالة سواحل إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن امرأة بين الذين لقوا حتفهم.

ووقع الحادث قبالة سواحل برايالونجا، بالقرب من مدينة كروتوني، على الساحل الشرقي لكالابريا.

وتم سحب قارب المهاجرين إلى الشاطئ من قبل وحدة من شرطة الجمارك الإيطالية والجرائم المالية (جارديا دي فينانتسا)، عندما اشتعلت فيه النيران لأسباب لا تزال غير واضحة.

وبحسب "أنسا" جرح خمسة أشخاص ونقلوا إلى مستشفى ومن بينهم اثنان من عناصر "جارديا دي فينانتسا"، بينما نُقل 12 ناجيا إلى مركز لاستقبال المهاجرين في كروتوني.